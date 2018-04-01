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| | Минфин поможет региональным авиаперевозчикам за счет Москвы

Минфин поможет региональным авиаперевозчикам за счет Москвы

Сегодня, 21:55
Минфин выступает с инициативой обнулит НДС на внутренние авиаперелеты между региональными авиагаванями, подняв ставку для московских рейсов до 18%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на помощника главы России Игоря Левитина.

Минфин поможет региональным авиаперевозчикам за счет Москвы

 

Согласно имеющимся сведениям, Минфин может изменить НДС до завершения 2022 года. В настоящее время для внутренних рейсов пошлина равна 10%. В минувшем году по РФ авиакомпании перевезли более 62 миллионов человек, четверть из них - через Москву.

Обнуление НДС даст возможность на маршрутах, не проходящих через столицу РФ, оказаться в прибыли авиаперевозчикам (+12 миллиардов рублей). В случае принятия законопроекта, компании понесут и убытки: 29 миллиардов рублей по причине роста налога на московских линиях. Чистая потеря авиасферы составит почти 17 миллиардов, если принимать во внимание статистику авиаперевозок в 2017 году. При этом внутренний рынок продолжает увеличиваться
Никита Готский
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