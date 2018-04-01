В Бахрейне обнаружили крупнейшее месторождение нефти

В Бахрейне нашли самое большое месторождение нефти за последние десять лет. Об этом сообщают СМИ.

Никита Готский

Новый пункт с залежами сланцевой нефти и газа неоднократно превосходит по своим резервам ныне действующее месторождение "черного золота". Обнаруженное месторождение в Бахрейне является масштабнейшим с 1932 года. Эта область с ресурсами сможет поднять конкурентоспособность страны и даст возможность региону проводить проекты в сфере развития и выполнять пункты соглашения с дружественными государствами и финансовыми рынками.Россию заинтересовал Мадагаскар в нефтяной сфере. Обе страны могут сотрудничать по развитию месторождения Цимироро, ныне активно разрабатываемого. Мадагаскар вскоре собирается огласить тендер, предложив иностранцам 40 шельфов для разработки. Сотрудничество с островом дает возможность создать точку геополитического влияния в данном регионе для РФ.