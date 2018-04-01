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| | Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля сократилась на 8,1 доллара

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля сократилась на 8,1 доллара

Сегодня, 17:49
Размер пошлины на экспорт нефти из РФ претерпел изменения, сократившись на 8,1 доллара, так как ранее ее показатели составляли 119,5 долларов за тонну, а теперь 111,4. Эту информацию обнародовали представители Минэкономразвития страны.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля сократилась на 8,1 доллара

 

Согласно заявлению сотрудников ведомства, ставка пошлины на нефть, добываемой на территории Восточной Сибири, каспийского месторождения, замерла на нулевом уровне, обнулившись еще с 1 февраля 2015 года, и пока никаких прогнозов на этот счет эксперты не делают.

Кроме того, начиная с воскресенья, 1 апреля текущего года пошлина, распространяющаяся на высоковязкую нефть, снизилась с 19,4 доллара до 17,9. На фоне этого наблюдается уменьшение стоимости на светлые нефтепродукты и масла.
Пойда Анна
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