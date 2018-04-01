Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля сократилась на 8,1 доллара

Размер пошлины на экспорт нефти из РФ претерпел изменения, сократившись на 8,1 доллара, так как ранее ее показатели составляли 119,5 долларов за тонну, а теперь 111,4. Эту информацию обнародовали представители Минэкономразвития страны.

Пойда Анна

Согласно заявлению сотрудников ведомства, ставка пошлины на нефть, добываемой на территории Восточной Сибири, каспийского месторождения, замерла на нулевом уровне, обнулившись еще с 1 февраля 2015 года, и пока никаких прогнозов на этот счет эксперты не делают.Кроме того, начиная с воскресенья, 1 апреля текущего года пошлина, распространяющаяся на высоковязкую нефть, снизилась с 19,4 доллара до 17,9. На фоне этого наблюдается уменьшение стоимости на светлые нефтепродукты и масла.