Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля сократилась на 8,1 доллара

Согласно заявлению сотрудников ведомства, ставка пошлины на нефть, добываемой на территории Восточной Сибири, каспийского месторождения, замерла на нулевом уровне, обнулившись еще с 1 февраля 2015 года, и пока никаких прогнозов на этот счет эксперты не делают.
Кроме того, начиная с воскресенья, 1 апреля текущего года пошлина, распространяющаяся на высоковязкую нефть, снизилась с 19,4 доллара до 17,9. На фоне этого наблюдается уменьшение стоимости на светлые нефтепродукты и масла.
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