Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом

Пятая часть коньяка в России является подделкой, в продукте отсутствует виноградный спирт. Об этом сообщили в Роскачестве.

Никита Готский

По словам руководителя ведомства Максима Протасова, в данный момент около 21% коньяка, исследуемых в РФ, созданы не из виноградного спирта, поэтому их нельзя назвать коньяками. Определенные производители используют картофельный или пшеничный спирт.Роскачество занимается проверкой коньяка с конца зимы по требованию вице-премьера России Александра Хлопонина. Представители ведомства изучают боле пяти десятков брендов, стоимостью от 372 рублей до 10 000 за единицу.Стоит отметить, в Великобритании злоумышленник месяц отдыхал в элитных гостиницах и ел в дорогих кафе, за что не заплатил ни копейки. В ходе отдыха он пил виски стоимостью 1200 долларов за стакан.