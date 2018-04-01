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| | Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом

Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом

Сегодня, 17:17
Пятая часть коньяка в России является подделкой, в продукте отсутствует виноградный спирт. Об этом сообщили в Роскачестве.

Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом

 

По словам руководителя ведомства Максима Протасова, в данный момент около 21% коньяка, исследуемых в РФ, созданы не из виноградного спирта, поэтому их нельзя назвать коньяками. Определенные производители используют картофельный или пшеничный спирт.

Роскачество занимается проверкой коньяка с конца зимы по требованию вице-премьера России Александра Хлопонина. Представители ведомства изучают боле пяти десятков брендов, стоимостью от 372 рублей до 10 000 за единицу.

Стоит отметить, в Великобритании злоумышленник месяц отдыхал в элитных гостиницах и ел в дорогих кафе, за что не заплатил ни копейки. В ходе отдыха он пил виски стоимостью 1200 долларов за стакан.
Никита Готский
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