На территории Украины в очередной раз поднимаются цены из-за непонятных действий местного правительства. Об этом сообщают местные СМИ.

Никита Готский

Спустя время жители Украины снова ощутят рост цен и тарифов на услуги и товары. В частности, подорожает оплата за электричество. Аналитики говорят, что тарифы растут по причине девальвации гривны, якобы имеющихся увеличений зарплат, подорожания угля и инфляции. Поднялась стоимость на уголь на роттердамской бирже, в тариф заложена цена голландского сырья, но большая его часть идет из РФ или Украины. Теперь Киеву выгоднее приобретать электричество в соседних государствах, к примеру, в Венгрии, нежели заниматься производством своего.Специалисты назвали странным тот факт, что украинские власти продают свет в Европу дешевле, нежели собственным фабрикам и заводам. Данный политический курс приведет к социальной катастрофе, потому как местное производство окажется дороже, чем в европейских странах, а жители Украины опять обеднеют.