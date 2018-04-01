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| | В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства

В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства

Сегодня, 12:39
На территории Украины в очередной раз поднимаются цены из-за непонятных действий местного правительства. Об этом сообщают местные СМИ.

В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства

 

Спустя время жители Украины снова ощутят рост цен и тарифов на услуги и товары. В частности, подорожает оплата за электричество. Аналитики говорят, что тарифы растут по причине девальвации гривны, якобы имеющихся увеличений зарплат, подорожания угля и инфляции. Поднялась стоимость на уголь на роттердамской бирже, в тариф заложена цена голландского сырья, но большая его часть идет из РФ или Украины. Теперь Киеву выгоднее приобретать электричество в соседних государствах, к примеру, в Венгрии, нежели заниматься производством своего.

Специалисты назвали странным тот факт, что украинские власти продают свет в Европу дешевле, нежели собственным фабрикам и заводам. Данный политический курс приведет к социальной катастрофе, потому как местное производство окажется дороже, чем в европейских странах, а жители Украины опять обеднеют.
Никита Готский
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