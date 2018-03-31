Воронежская область вошла в тройку регионов ЦФО с самым дешевым бензином

Столица Черноземья попала в список областей ЦФО с дешевейшим дизельным топливом. По дешевизне автомобильного топлива Воронеж превосходят Орловская и Калужская области. Информация стала известна по данным Росстата.

Татьяна Преображенская

Литр дизтоплива в Воронеже составляет 38,99 российских рублей. Самое дорогое дизельное топливо во Владимирской области – 41, 43 рублей/литр. После нее – Костромская и Тверская области.Стоит отметить, что Воронеж занимает первые места в списке областей с самым дорогим бензином АИ-92 и АИ-95. Цена за литр АИ-92 составляет 38, 91 рублей, а бензин марки АИ-95 – 41,99 рублей за один литр. Самый дешевый 92-й и 95-й бензин «драйверы» могут найти в Калужской области.Кроме того, в Калужской области можно приобрести дешевле, чем в других регионах такие продукты как: капуста, пшено, яйца, помидоры, яблоки и сахар-песок.