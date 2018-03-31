Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии Ученые создали идеальную диету для пенсионеров Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе
| | Россияне в апреле могут рассчитывать на увеличение пенсий

Россияне в апреле могут рассчитывать на увеличение пенсий

Сегодня, 15:35
С 1 апреля текущего года в апреле ожидается увеличение размера пенсионных выплат, в том числе и социальных. Отмечается, что пенсии в среднем вырастут на три процента.

Россияне в апреле могут рассчитывать на увеличение пенсий

 

После надбавок средний размер социальных пенсий составит 9,062 тысячи рублей. СМИ сообщают, что повышение пенсионных выплат затронет примерно четыре миллиона россиян. На эти цели правительство выделяет 10 миллиардов рублей.

В Тюмени на увеличение пенсий могут рассчитывать почти 36,5 тысяч человек. В Вологде получатели пенсий по инвалидности получат выплаты на 403 рубля больше обычного. Их размер достигнет 14,297 тысячи рублей. В Череповце повышение составит 438 рублей и пенсии составят 15,54 тысячи рублей.

В Пенсионном фонде РФ заявляют, что в апреле не останется ни одного пенсионера, у которого ежемесячный доход будет ниже прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум в регионах составляет в среднем 8,726 тысячи рублей. Увеличение пенсионных выплат затронет Героев РФ и СССР, полных кавалеров Ордена Славы, победителей Олимпиад и других категорий граждан, в том числе ветеранов ВОВ и получателей, у которых инвалидность стала следствием военной травмы.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Госдуме проголосовали за увеличение пенсий до 15,5 тысяч рублей
В Госдуме проголосовали за увеличение пенсий до 15,5 тысяч рублей

В Государственной Думе России проголосовали за увеличение пособий после выхода человека на заслуженный отдых до 15,5 тысяч рублей. Изменения поддержали в

Средний размер пенсии в России к 2019 году составит 14,6 тысячи рублей
Средний размер пенсии в России к 2019 году составит 14,6 тысячи рублей

Средний размер пенсии в Российской Федерации к 2019 году будет составлять 14,6 тысячи рублей. Об этом уведомил председатель правления Пенсионного фонда Антон

В феврале российские пенсии вырастут на 6,5%, в апреле - еще на 5%
В феврале российские пенсии вырастут на 6,5%, в апреле - еще на 5%

В результате переиндексации российских пенсий, средний объем социальных выплат составит более 11 тысяч рублей, тогда как каждая выплата в частности возрастет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости