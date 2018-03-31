Россияне в апреле могут рассчитывать на увеличение пенсий

С 1 апреля текущего года в апреле ожидается увеличение размера пенсионных выплат, в том числе и социальных. Отмечается, что пенсии в среднем вырастут на три процента.

Дарья Светозарова

После надбавок средний размер социальных пенсий составит 9,062 тысячи рублей. СМИ сообщают, что повышение пенсионных выплат затронет примерно четыре миллиона россиян. На эти цели правительство выделяет 10 миллиардов рублей.В Тюмени на увеличение пенсий могут рассчитывать почти 36,5 тысяч человек. В Вологде получатели пенсий по инвалидности получат выплаты на 403 рубля больше обычного. Их размер достигнет 14,297 тысячи рублей. В Череповце повышение составит 438 рублей и пенсии составят 15,54 тысячи рублей.В Пенсионном фонде РФ заявляют, что в апреле не останется ни одного пенсионера, у которого ежемесячный доход будет ниже прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум в регионах составляет в среднем 8,726 тысячи рублей. Увеличение пенсионных выплат затронет Героев РФ и СССР, полных кавалеров Ордена Славы, победителей Олимпиад и других категорий граждан, в том числе ветеранов ВОВ и получателей, у которых инвалидность стала следствием военной травмы.