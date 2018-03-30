Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь
| | Сбербанк сочли пособником «серого» бизнеса

Сбербанк сочли пособником «серого» бизнеса

Сегодня, 18:38
Западные СМИ опубликовали статью, в которой Сбербанк обвинили в пособничестве «серому» бизнесу». Сообщается, что треть теневых денежных трансакций проходит именно через него.

Сбербанк сочли пособником «серого» бизнеса

 

Зарубежные СМИ цитируют слова директора Сбербанка о том, что в настоящее время нет точной статистики того, куда именно перечислен 1 триллион рублей. Официально перечисления происходили между клиентами банков, но некоторые из них могли таким образом осуществлять свои коммерческие платежные операции. За 2017 год доля экономической деятельности, не учтенная официальной статистикой, достигла 70%, и треть из осуществленных платежей проходили через Сбербанк.

Ранее экономические эксперты сообщали, что теневой бизнес РФ начал переход в цифровой режим. В последние годы транзакции через онлайн-каналы стали намного безопаснее и надежнее операций с наличными. Минфин и Сбербанк отказываются как-либо комментировать растущий процент электронных денежных переводов между физическими лицами, сообщают иностранные СМИ.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц до 30 минут
Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц до 30 минут

Сбербанк запускает сервис быстрых платежей: теперь любой платёж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не превысит 30 минут. Сервис доступен для

Сбербанк обновил дизайн интернет-банка для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Сбербанк обновил дизайн интернет-банка для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн»

Сбербанк обновил дизайн интернет-банка для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн» и усовершенствовал работу системы в наиболее популярных браузерах.

86% - доля операций, совершенных клиентами Дальневосточного Сбербанка через удаленные каналы обслуживания.
86% - доля операций, совершенных клиентами Дальневосточного Сбербанка через удаленные каналы обслуживания.

По данным на 28 октября 2013 года в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» доля операций, совершенных клиентами через удаленные каналы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости