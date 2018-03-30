Сбербанк сочли пособником «серого» бизнеса

Западные СМИ опубликовали статью, в которой Сбербанк обвинили в пособничестве «серому» бизнесу». Сообщается, что треть теневых денежных трансакций проходит именно через него.

Зарубежные СМИ цитируют слова директора Сбербанка о том, что в настоящее время нет точной статистики того, куда именно перечислен 1 триллион рублей. Официально перечисления происходили между клиентами банков, но некоторые из них могли таким образом осуществлять свои коммерческие платежные операции. За 2017 год доля экономической деятельности, не учтенная официальной статистикой, достигла 70%, и треть из осуществленных платежей проходили через Сбербанк.Ранее экономические эксперты сообщали, что теневой бизнес РФ начал переход в цифровой режим. В последние годы транзакции через онлайн-каналы стали намного безопаснее и надежнее операций с наличными. Минфин и Сбербанк отказываются как-либо комментировать растущий процент электронных денежных переводов между физическими лицами, сообщают иностранные СМИ.