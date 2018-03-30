Казахстан запретит криптовалюты и все связанные с ними услуги

Руководитель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев проинформировал общественность, что регулятор планирует запретить майнинг любых электронных валют.

Анна Котова

Данияр Акишев сообщил, что в Казахстане Нацбанк очень критически относится к биткоину и другим криптовалютам. В финансовом учреждении положительно относятся только к жестким ограничениям по данному вопросу. Акишев объяснил, что они планируют полностью запретить биткоин, биржи, которые работают по данному сегменту, а также любой майнинг криптовалют. Дело в том, что такие валюты приносят много проблем, одна из которых защита прав потребителей данных услуг.Также глава Нацбанка назвал еще одну проблему, которую создают криптовалюты. Такой проблемой оказалось то, что виртуальные деньги часто используют в незаконных операциях.