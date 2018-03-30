По Москве и области спрос на многокомнатные квартиры вырос в 2,3 раза

На сегодня четверть сделок (23,4%) от общего количества продаж в новостройках по региону – это сделки с многокомнатными квартирами. Больше всего покупают такие квартиры в Старой Москве (26%), в Новой Москве – 14%, в Подмосковье – 12%. По мнению экспертов, основные причины приобретения россиянами квартир с большей площадью – это снижение ипотечных ставок и реализация программы субсидирования ипотеки при рождении второго или третьего ребенка.
По данным риелторов, доля трехкомнатных квартир на первичном рынке массового сегмента остается неизменной на протяжении трех лет. Это не более 15% по всему Московскому региону (23% - на старых границах Москвы; 16% - в Новой Москве и 15% - в Подмосковье). За два года цены на «трешки» увеличились на 6%. Средняя цена 1 кв. м трехкомнатного жилья составляет 233,6 тыс. рублей. В целом квартира будет стоить около 25 млн рублей.
По данным риелторской компании «Метриум», в столице наблюдается дефицит квартир с пятью комнатами и больше. Многодетных семей в Москве за последние семь лет стало в два раза больше.
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