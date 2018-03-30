По Москве и области спрос на многокомнатные квартиры вырос в 2,3 раза

Снижение ипотечных ставок привело к увеличению спроса на многокомнатные квартиры в новостройках Москвы и области. Этот показатель вырос в 2,3 раза. Российские жители начали отдавать предпочтение трехкомнатным квартирам.

На сегодня четверть сделок (23,4%) от общего количества продаж в новостройках по региону – это сделки с многокомнатными квартирами. Больше всего покупают такие квартиры в Старой Москве (26%), в Новой Москве – 14%, в Подмосковье – 12%. По мнению экспертов, основные причины приобретения россиянами квартир с большей площадью – это снижение ипотечных ставок и реализация программы субсидирования ипотеки при рождении второго или третьего ребенка.По данным риелторов, доля трехкомнатных квартир на первичном рынке массового сегмента остается неизменной на протяжении трех лет. Это не более 15% по всему Московскому региону (23% - на старых границах Москвы; 16% - в Новой Москве и 15% - в Подмосковье). За два года цены на «трешки» увеличились на 6%. Средняя цена 1 кв. м трехкомнатного жилья составляет 233,6 тыс. рублей. В целом квартира будет стоить около 25 млн рублей.По данным риелторской компании «Метриум», в столице наблюдается дефицит квартир с пятью комнатами и больше. Многодетных семей в Москве за последние семь лет стало в два раза больше.