Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали" Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию Пользователи смогли увидеть собственную смерть от ядерного взрыва В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века
| | По Москве и области спрос на многокомнатные квартиры вырос в 2,3 раза

По Москве и области спрос на многокомнатные квартиры вырос в 2,3 раза

Сегодня, 14:38
Снижение ипотечных ставок привело к увеличению спроса на многокомнатные квартиры в новостройках Москвы и области. Этот показатель вырос в 2,3 раза. Российские жители начали отдавать предпочтение трехкомнатным квартирам.

По Москве и области спрос на многокомнатные квартиры вырос в 2,3 раза

 

На сегодня четверть сделок (23,4%) от общего количества продаж в новостройках по региону – это сделки с многокомнатными квартирами. Больше всего покупают такие квартиры в Старой Москве (26%), в Новой Москве – 14%, в Подмосковье – 12%. По мнению экспертов, основные причины приобретения россиянами квартир с большей площадью – это снижение ипотечных ставок и реализация программы субсидирования ипотеки при рождении второго или третьего ребенка.

По данным риелторов, доля трехкомнатных квартир на первичном рынке массового сегмента остается неизменной на протяжении трех лет. Это не более 15% по всему Московскому региону (23% - на старых границах Москвы; 16% - в Новой Москве и 15% - в Подмосковье). За два года цены на «трешки» увеличились на 6%. Средняя цена 1 кв. м трехкомнатного жилья составляет 233,6 тыс. рублей. В целом квартира будет стоить около 25 млн рублей.

По данным риелторской компании «Метриум», в столице наблюдается дефицит квартир с пятью комнатами и больше. Многодетных семей в Москве за последние семь лет стало в два раза больше.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Подмосковье в первом полугодии снизился спрос на квартиры
В Подмосковье в первом полугодии снизился спрос на квартиры

С начала года спрос на квартиры в Подмосковье заметно снизился. Количество зарегистрированных договоров за этот период времени составило 41,3 тыс.

В Москве в два раза подорожали малогабаритные квартиры
В Москве в два раза подорожали малогабаритные квартиры

По данным аналитиков, малогабаритные квартиры в Москве пользуются большим спросом. С 2013 года по настоящий момент средняя площадь приобретаемого жилья

В октябре жилье в Москве продолжило дешеветь, а спрос снижаться
В октябре жилье в Москве продолжило дешеветь, а спрос снижаться

В октябре на рынке недвижимости жилье продолжило дешеветь, а спрос в Москве на квартиры упал. За месяц стоимость на квартиры в новостройках снизилась на один

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости