Россияне смогут узнать о потерях части пенсии

При переводе накопительной части пенсии с одного фонда в другой россияне теряют инвестиционный доход, и учреждения граждан об этом не информируют, но теперь правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий информирование о потерях.

Виктория Озерова

Глава ПФР Антон Дроздов рассказал, что россияне часто теряют часть пенсии и даже не подозревают об этом. Только за прошедший год потери при досрочном переводе накопительной части пенсионных выплат с одного фонда в другой составили более 30 миллиардов рублей. Он уточнил, что такое случается, когда клиенты совершают переводы чаще, чем один раз в пять лет.В связи с этим член Совфеда Николай Журавлев внес в Госдуму законопроект об обязательном информировании граждан об инвестиционных потерях. Также документ предусматривает установление порядка перехода из одного фонда в другой и прекращения договора об обязательном пенсионном страховании до вступления его в силу.