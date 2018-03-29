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| | «Газпром» отразит в отчете выплаты «Нафтогазу» по решению Стокгольмского суда

«Газпром» отразит в отчете выплаты «Нафтогазу» по решению Стокгольмского суда

Сегодня, 20:35
Российская компания «Газпром» отразит в отчетах выплаты украинскому «Нафтогазу». Решением Стокгольмского суда корпорацию Алексея Миллера обязали заплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.

«Газпром» отразит в отчете выплаты «Нафтогазу» по решению Стокгольмского суда

 

О том, что эта статья будет внесена в отчет компании, сообщил заместитель председателя правления российской газовой компании Андрей Круглов. Представитель газовой корпорации уверяет, что эта сумма будет извлекаться из резерва, и убытки за этим не последуют. Однако Круглов признается, что и прибыль у «Газпрома» уменьшится.

Ранее сообщалось, что российская компания подала жалобу на решение Стокгольмского арбитражного суда в связи с иском украинского «Нафтогаза» и его удовлетворением. В феврале данная инстанция обязала «Газпром» выплатить истцам два с половиной миллиарда долларов за недопоставленное «голубое топливо». По мнению представителей российской корпорации, суд не принял во внимание все подробности конфликта. Поставки газа из РФ на Украину перестали осуществляться с 1 марта текущего года.
Дарья Светозарова
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