ФАС будет штрафовать за необоснованный рост цен на бензин

Глава Федеральной антимонопольной службы уведомил, что в настоящее время не существует в сегменте российского рынка дефицита на топливо, а, следовательно, нет оснований поднимать цены на бензин в ближайшем будущем. Тех, кто начнет поднимать стоимость продажи бензина, ФАС собирается штрафовать.
Представители ФАС сообщают, что нормативы реализации находятся на приемлемом уровне, но это не мешает ежегодно приблизительно в одинаковое время возникать слухам об увеличении стоимости бензина. Сейчас для сохранения норматива продаж хватает 10%.
Ранее российские СМИ распространяли информацию, что к лету литр бензина будет стоить на 5 руб дороже из-за возникновения дефицита со стороны трейдеров. По мнению ФАС, подобные высказывания создаются специально для создания ажиотажного спроса на нефтепродукты.
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