ФАС будет штрафовать за необоснованный рост цен на бензин

Глава ФАС сообщил, что при необоснованном росте цен на топливо, ведомство будет вводить штрафы. Сейчас оснований для подорожания бензина нет, так как нет дефицита топлива.

Глава Федеральной антимонопольной службы уведомил, что в настоящее время не существует в сегменте российского рынка дефицита на топливо, а, следовательно, нет оснований поднимать цены на бензин в ближайшем будущем. Тех, кто начнет поднимать стоимость продажи бензина, ФАС собирается штрафовать.Представители ФАС сообщают, что нормативы реализации находятся на приемлемом уровне, но это не мешает ежегодно приблизительно в одинаковое время возникать слухам об увеличении стоимости бензина. Сейчас для сохранения норматива продаж хватает 10%.Ранее российские СМИ распространяли информацию, что к лету литр бензина будет стоить на 5 руб дороже из-за возникновения дефицита со стороны трейдеров. По мнению ФАС, подобные высказывания создаются специально для создания ажиотажного спроса на нефтепродукты.