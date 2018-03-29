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| | Минфин России пригрозил Великобритании

Минфин России пригрозил Великобритании

Сегодня, 19:11
По сообщению от российского замминистра финансов Алексея Моисеева, в случае запрета на реализацию долговых бумаг России в Лондоне появится угроза негативных последствий и для иностранных инвесторов. Ранее британские власти говорили об установлении запрета относительно продаж евробондов российской стороной на лондонских фондовых торгах.

Минфин России пригрозил Великобритании

 

Алексей Моисеев, выполняющий в России обязанности замминистра финансов, признался, что в случае возникновнеия запрета на участие российских евробондов в продажах на лондонском фондовом рынке, пострадают не только инвесторы из России, но и их иностранные коллеги. Ранее официальный Лондон допускал введение запрета на продажу долговых бумаг из РФ.

Инициатором рассмотрения законопроекта о запрете российских евробондов стал Том Тугендхат, являющийся главой Палаты общин по международным вопросам. Ранее политик заметил, что благодаря клиринговым палатам Лондона, российский банк, находящийся под санкционными ограничениями, имел возможность создать производство долговых бумаг на сумму в 4 млрд долларов.
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