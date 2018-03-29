В 2017 году хакеры лишили россиян почти миллиарда рублей

По словам руководителя по связям с общественностью Центрального банка РФ Дмитрия Баранова, в прошлом году хакеры незаконно сняли со счетов россиян 0,961 млрд рублей.

Домбровский Сергей

В среднем кибермошенники лишают граждан страны 3 тысяч рублей во время одной атаки. Названная сумма слишком мала по сравнению с потерями других государств. Дмитрий Баранов гордится, что отечественные институты выпускают высококвалифицированных разработчиков, способных минимизировать потери предприятий. На данный момент безопаснее хранить доходы в электронной валюте, нежели в бумажной. Хакеры являются не единственной проблемой современного общества.Не меньшие опасения вызывают фальшивомонетчики. Поддельные деньги до сих пор активно распространяются. Их предлагают приобрести на различных сайтах. Пользователи должны понимать всю ответственность за подобные сделки с совестью. Чаще всего на рынке встречаются фальшивые 5-тысячные купюры, ведь подделывать валюту большого номинала выгоднее для мошенников, так как их выпуск сулит более высокую прибыль.