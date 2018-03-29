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| | Дмитрий Песков отреагировал на рост цен на бензин

Дмитрий Песков отреагировал на рост цен на бензин

Сегодня, 16:42
Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря российского президента, переадресовал вопрос о вероятном росте стоимости на бензин к кабинету министров. Также пресс-секретарь отметил, что нет достаточных оснований думать, что подорожание произойдет.

Дмитрий Песков отреагировал на рост цен на бензин

 

Стало известно о том, как Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря российского президента, отреагировал на сообщения СМИ про скорое подорожание стоимости бензина. Песков переадресовал данный вопрос кабинету министров, но также заметил, что не видит действительных оснований для подорожания. Пресс-секретарь заметил, что в публикуемых новостях про это, как правило, нет надежных источников.

Ранее российские СМИ сообщали, что к лету литр бензина станет дороже на 5 руб. Трейдеры также говорили ФАС о том, что существует угроза дефицита топлива и роста цен на него. Дмитрий Песков решил воздержаться от ответа на то, будет ли президент России как-либо лично влиять на ситуацию со стоимостью бензина в стране.
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