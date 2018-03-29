Лондон намерен запретить биржевую торговлю российскими бумагами

В связи со значительными осложнениями в отношениях между Великобританией и Российской Федерацией британское правительство выступило в поддержку инициативы, согласно которой российские ценные бумаги могут быть запрещены на лондонском фондовом рынке.

Александр Вест

Данная инициатива в данный момент детально рассматривается Терезой Мэй, занимающей должность премьер-министра Великобритании. Том Тугендхат, являющийся руководителем комитета Палаты общин относительно дел международного характера, выступил с предложением оформить запрет, в котором европейские клиринговые компании не смогут работать с облигациями российского происхождения.Данная идея пришлась по душе главе МИД Великобритании Борису Джонсону, одобрившему подобную инициативу. В частности, под ожидаемый запрет попадут евробонды из России, специально эмитированные для покрытия государственной задолженности страны.