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| | Лондон намерен запретить биржевую торговлю российскими бумагами

Лондон намерен запретить биржевую торговлю российскими бумагами

Сегодня, 16:35
В связи со значительными осложнениями в отношениях между Великобританией и Российской Федерацией британское правительство выступило в поддержку инициативы, согласно которой российские ценные бумаги могут быть запрещены на лондонском фондовом рынке.

Лондон намерен запретить биржевую торговлю российскими бумагами

 

Данная инициатива в данный момент детально рассматривается Терезой Мэй, занимающей должность премьер-министра Великобритании. Том Тугендхат, являющийся руководителем комитета Палаты общин относительно дел международного характера, выступил с предложением оформить запрет, в котором европейские клиринговые компании не смогут работать с облигациями российского происхождения.

Данная идея пришлась по душе главе МИД Великобритании Борису Джонсону, одобрившему подобную инициативу. В частности, под ожидаемый запрет попадут евробонды из России, специально эмитированные для покрытия государственной задолженности страны.
Александр Вест
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