Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр

Специалисты российской Федеральной антимонопольной службы заявили о том, что вскоре цены на бензин могут продемонстрировать очередной скачок, поднявшись в максимально допускаемой перспективе на 5 рублей на литр топлива.

Александр Вест

Трейдеры предрекают очередной рост цен на бензин, оптовые цены на который устремляются к рекордной отметке, установленной ещё в 2012 году. Представители некоммерческого общества «Совет по товарным рынкам» (СПТР) заявили о том, что в данный момент нефтяные компании в большинстве своём занимаются искусственным ограничением предложений на сбыт топлива, формируя более высокие цены на бензин из-за образующегося дефицита.Согласно данным, предоставленным СПТР, на некоторых заправках уже был выявлен дефицит топлива, из-за чего владельцы сетей заправочных станций торгуют бензином с минимальной прибылью, а в некоторых случаях даже в убыток себе. Также отметим, что доходность от сетей заправок в отдельных регионах Урала и в Санкт-Петербурге в данный момент стала сугубо отрицательной.