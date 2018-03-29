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| | ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

Сегодня, 09:49
Московское кредитное учреждение «Лайт» утратило лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте регулятора – Центрального Банка России.

ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

 

Отзыв лицензии «Лайтбанка» – давно назревшая мера, поскольку все профилактические инструменты регулятором были использованы ранее. ЦБ уже ограничивал несколько раз объемы кредитования этого коммерческого банка и вводил единичные санационные меры в виде внешнего управления активами.

Однако менеджеры банка никаких выводов для изменения финансовой стратегии не сделали. Основной причиной отзыва лицензии стало повышение порога рисков кредитования физических лиц, перекос акцентов кредитного портфеля, приведшего к резкому дефициту ликвидности, и защита интересов вкладчиков – клиентов банка.
Сергей Денисов
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