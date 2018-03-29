ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

Московское кредитное учреждение «Лайт» утратило лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте регулятора – Центрального Банка России.

Сергей Денисов

Отзыв лицензии «Лайтбанка» – давно назревшая мера, поскольку все профилактические инструменты регулятором были использованы ранее. ЦБ уже ограничивал несколько раз объемы кредитования этого коммерческого банка и вводил единичные санационные меры в виде внешнего управления активами.Однако менеджеры банка никаких выводов для изменения финансовой стратегии не сделали. Основной причиной отзыва лицензии стало повышение порога рисков кредитования физических лиц, перекос акцентов кредитного портфеля, приведшего к резкому дефициту ликвидности, и защита интересов вкладчиков – клиентов банка.