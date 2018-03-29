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| | Онлайн-кинотеатр Okko стал частью Rambler Group

Онлайн-кинотеатр Okko стал частью Rambler Group

Сегодня, 09:09
Официальные представители Rambler Group объявили об объединении с сервисом Okko, предоставляющем услуги онлайн-кинотеатра. В холдинге надеются на успех группы в дистрибуции онлайн и офлайн контента.

Онлайн-кинотеатр Okko стал частью Rambler Group

 

Rambler Group, принадлежащая Александру Мамуту, осуществила сделку по покупке сервиса Okko, являющегося крупнейшим онлайн-кинотеатром на территории России. Благодаря получению доли Rambler Group, сделка по объединению холдинга с онлайн-кинотеатром была осуществлена без вложения дополнительных финансовых средств. Напомним, в прошлом году представители холдинга заявляли о намерении обзавестись своим онлайн-кинотеатром, проявляя интерес к таким сервисам как «Формула кино», а также «Синема Парк».

Заключенная сделка позволит холдингу добиться лучших условий относительно покупки цифрового контента, а также облегчить переговоры с его ведущими дистрибьюторами. В свою очередь, в Rambler Group пояснили, что представители холдинга вели переговоры практически со всеми крупными онлайн-кинотеатрами, остановив свой выбор на Okko.
Александр Вест
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