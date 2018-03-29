Онлайн-кинотеатр Okko стал частью Rambler Group

Официальные представители Rambler Group объявили об объединении с сервисом Okko, предоставляющем услуги онлайн-кинотеатра. В холдинге надеются на успех группы в дистрибуции онлайн и офлайн контента.

Александр Вест

Rambler Group, принадлежащая Александру Мамуту, осуществила сделку по покупке сервиса Okko, являющегося крупнейшим онлайн-кинотеатром на территории России. Благодаря получению доли Rambler Group, сделка по объединению холдинга с онлайн-кинотеатром была осуществлена без вложения дополнительных финансовых средств. Напомним, в прошлом году представители холдинга заявляли о намерении обзавестись своим онлайн-кинотеатром, проявляя интерес к таким сервисам как «Формула кино», а также «Синема Парк».Заключенная сделка позволит холдингу добиться лучших условий относительно покупки цифрового контента, а также облегчить переговоры с его ведущими дистрибьюторами. В свою очередь, в Rambler Group пояснили, что представители холдинга вели переговоры практически со всеми крупными онлайн-кинотеатрами, остановив свой выбор на Okko.