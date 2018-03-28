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| | Рынок акций РФ снизился, следуя мировым тенденциям

Рынок акций РФ снизился, следуя мировым тенденциям

Сегодня, 21:04
Российский рынок ценных бумаг 28 марта снизился, следуя мировым тенденциям и падению цен на нефть. Это произошло на фоне отправки домой дипломатов из РФ рядом западных государств.

Рынок акций РФ снизился, следуя мировым тенденциям

 

Акции нефтяной компании «Лукойл» выросли в стоимости и впервые за всю историю существования заняли второе место по капитализации после Сбербанка. За 1 доллар сейчас предлагают 57,76 рублей. Национальная валюта США увеличила стоимость по отношению к российской на 25 копеек. Москва обещает ответить на решение Вашингтона закрыть дипломатическое представительство в Сиэтле. Возможно количество американских дипломатов в России уменьшится ниже критических 150 человек.

Лидируют в антирейтинге «Башнефть». Цена акций данной компании снизилась на 4,4%. Ценные бумаги паевого акционерного общества «Полюс» подорожали на 5%. Стоимость акций компании «Лукойл» увеличилась на 1,3%. В США индексы технологических организаций упали. Подобная картина наблюдается в Азии и Европе. Запасы нефти в США за прошедшие семь дней выросли на 1,64 млн баррелей.
Домбровский Сергей
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