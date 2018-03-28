«Росатом» сдал документы для получения лицензии на строительство АЭС в Турции

Госкорпорация «Росатом» подготовила весь пакет документов для получения лицензии на возведение атомной электростанции в Турции. Об этом сообщил глава корпорации Алексей Лихачев и добавил, что документация на «Аккую» сданы успешно.

Дарья Светозарова

Руководитель «Росатома» добавил, что лицензии ожидает с нетерпением. Уже на апрель намечена церемония заливки «первого бетона» в основание объекта и церемония закладки первого камня. Отмечается, что участие в мероприятии примут главы Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Предварительно АЭС «Аккую» будет представлять собой комплекс из четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200. Каждый из них будет обладать мощностью в 1200 мегаватт.В целом предприятие обойдется в 20 миллиардов долларов. Реализация проекта будет проводиться по схеме «строй-владей-эксплуатируй». Владеть объектом будет «Росатом». Объект после завершения сможет продуцировать электроэнергию, которую «Ростатом» планирует продавать Турции. Первый блок намерены запустить уже через пять лет - в 2023 году. Решение о начале возведения объекта приняли еще в 2010. Неатомные части станции «Росатому» разрешили строить уже в прошлом октябре.