Выручка Qiwi в 2017 году увеличилась на 24%

Платежная система Qiwi обнародовала отчет о своей финансовой деятельности. Выручка компании выросла на 24 процента, а прибыль сократилась на 14 процентов. Эта информация была обнародована на сайте по МСФО.

Сергей Денисов

Что значат эти цифры для простого обывателя? Все просто: корпорация платит меньше налогов и больше денег оставляет себе на внутренние расходы. Прогнозы бенефициариев были более радужными, однако Qiwi немного потеснилась на рынке своих услуг. Пришлось в пожарном порядке менять стратегию компании, чтобы выглядеть на рынке достойно.Корпорация не учитывает в отчете итоговые операции по проектным соглашениям с «Точкой» и Рокет-банком, а это значит, что итоговый отчет выглядит не полной картинкой. Тем не менее, для финансистов Qiwi представляет интерес, так как банк «Открытие» увеличил свою долю акций в компании.