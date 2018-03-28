Выручка Qiwi в 2017 году увеличилась на 24%

Что значат эти цифры для простого обывателя? Все просто: корпорация платит меньше налогов и больше денег оставляет себе на внутренние расходы. Прогнозы бенефициариев были более радужными, однако Qiwi немного потеснилась на рынке своих услуг. Пришлось в пожарном порядке менять стратегию компании, чтобы выглядеть на рынке достойно.
Корпорация не учитывает в отчете итоговые операции по проектным соглашениям с «Точкой» и Рокет-банком, а это значит, что итоговый отчет выглядит не полной картинкой. Тем не менее, для финансистов Qiwi представляет интерес, так как банк «Открытие» увеличил свою долю акций в компании.
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