Минэномразвития прогнозирует рост ВВП на 2% в 2018 году

Глава минэкономразвития Максим Орешкин сообщает, что рост ВВП в 2018 году будет на уровне 2%. Для еще большего роста экономики нужно привести долю инвестиций в РФ до 27%.

В недавнем докладе от Министерства экономического развития глава ведомства Максим Орешкин рассказал, что в 2018 году следует ожидать роста ВВВ до 2%. По словам Орешкина, еще 2017 году начался этап подъема для экономики России – тогда рост ВВП составил 1,5%.В МЭР сообщают что, для достижения еще большего роста экономики, следует привести показатель инвестиций в активы основного капитала до 27%. По словам главы министерства, негативно сказываются на росте российской экономики демографическая ситуация на территории страны, сложившаяся еще в 90-х годах прошлого века.1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что для увеличения количества инвестиционных вкладов необходимо улучшить инвестиционный климат, нормализовать рост сбережений, разработать инвестиционную программу для инфраструктуры, а, кроме того, создать и более качественный уровень жизни в городах России.