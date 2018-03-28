Минэномразвития прогнозирует рост ВВП на 2% в 2018 году

В недавнем докладе от Министерства экономического развития глава ведомства Максим Орешкин рассказал, что в 2018 году следует ожидать роста ВВВ до 2%. По словам Орешкина, еще 2017 году начался этап подъема для экономики России – тогда рост ВВП составил 1,5%.
В МЭР сообщают что, для достижения еще большего роста экономики, следует привести показатель инвестиций в активы основного капитала до 27%. По словам главы министерства, негативно сказываются на росте российской экономики демографическая ситуация на территории страны, сложившаяся еще в 90-х годах прошлого века.
1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что для увеличения количества инвестиционных вкладов необходимо улучшить инвестиционный климат, нормализовать рост сбережений, разработать инвестиционную программу для инфраструктуры, а, кроме того, создать и более качественный уровень жизни в городах России.
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