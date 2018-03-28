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| | «Лукойл» по капитализации сумел обойти «Газпром»

«Лукойл» по капитализации сумел обойти «Газпром»

Сегодня, 13:15
Транснациональная компания «Газпром» осталась позади российской компании «Лукойл», уступив первенство относительно показателя капитализации. Капитализация российской компании «Лукойл» превысила показатель в 3,31 триллионов рублей.

«Лукойл» по капитализации сумел обойти «Газпром»

 

Согласно данным, опубликованным столичной биржей, акции «Газпрома» опустились в цене на 0,4 процента, а акции нефтяной компании «Лукойл» показали рост в 0,37 процента. Таким образом, общая капитализация компании «Лукойл» превысила отметку в 3,317 триллионов рублей, в то время как капитализация «Газпрома» находится в пределах 3,309 триллиона рублей. Заметим, обойти по капитализации «Газпром» «Лукойлу» на этой неделе удаётся уже во второй раз.

Стоит отметить, в минувший вторник «Лукойл» сумел впервые в истории своего существования обойти «Роснефть» в первый раз в истории компании. Заметим, первенство относительно капитализации до сих пор принадлежит кредитной организации «Сбербанк», а в тройку лидеров вошли вышеперечисленные компании «Газпром» и «Лукойл».
Александр Вест
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