На сайте ЦБ разместили раздел на китайском языке для инвесторов

В прошлом году ЦБ создал структуру, обслуживающую китайских инвесторов по финансовым операциям с российскими ценными бумагами. Также открыли представительство РФ в Пекине. Москва стремится к сотрудничеству с китайскими инвесторами, поэтому создаются все необходимые условия для удобной работы с зарубежными деловыми партнерами из Поднебесной.
ЦБ РФ стремится к прозрачности в отношениях с представителями других стран. Национальный регулятор способствует привлечению капитала из КНР в Россию. Кредитные учреждения с финансированием из Китая получили лицензии в РФ.
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