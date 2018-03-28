На сайте ЦБ разместили раздел на китайском языке для инвесторов

На виртуальном ресурсе национального регулятора появился раздел «Отношения с инвесторами» на китайском языке. Там можно узнать информацию о дате проведения встреч и о темах, обсуждаемых на телеконференциях.

Домбровский Сергей

В прошлом году ЦБ создал структуру, обслуживающую китайских инвесторов по финансовым операциям с российскими ценными бумагами. Также открыли представительство РФ в Пекине. Москва стремится к сотрудничеству с китайскими инвесторами, поэтому создаются все необходимые условия для удобной работы с зарубежными деловыми партнерами из Поднебесной.ЦБ РФ стремится к прозрачности в отношениях с представителями других стран. Национальный регулятор способствует привлечению капитала из КНР в Россию. Кредитные учреждения с финансированием из Китая получили лицензии в РФ.