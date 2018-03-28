Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики

Одним из ключевых факторов, сдерживающих рост российской экономики на сегодняшний день, является нехватка инфраструктуры. Происходит это, причем, не только в РФ, но и во многих других странах. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на заседании коллегии ведомства.

Николай Офицеров

», - утверждает Орешкин.Он также добавил, что в России инфраструктура становится крайне серьезным фактором сдерживания. «В России для экономического развития слабо развитая инфраструктура становится именно сдерживающим фактором. Здесь можно говорить о самых разных показателях. Как минимум, качество автомобильных дорог. Если по федеральным дорогам ситуация за последние годы существенно улучшилась, то в регионах ситуация на крайне низком уровне», - заявил Орешкин.Министр привел в пример развитие высокоскоростных железных дорог, отметив, что Россия в этом параметре отстает не только от лидеров, но и от менее развитых стран.