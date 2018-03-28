Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики

«Важная эта тема не только для России, но и для всех ключевых международных форумов. Эта тема обсуждается везде, потому что имеется серьезный вопрос, связанный с нехваткой инфраструктуры, а также недостаточного ее качества во многих уголках земли», - утверждает Орешкин.
Он также добавил, что в России инфраструктура становится крайне серьезным фактором сдерживания. «В России для экономического развития слабо развитая инфраструктура становится именно сдерживающим фактором. Здесь можно говорить о самых разных показателях. Как минимум, качество автомобильных дорог. Если по федеральным дорогам ситуация за последние годы существенно улучшилась, то в регионах ситуация на крайне низком уровне», - заявил Орешкин.
Министр привел в пример развитие высокоскоростных железных дорог, отметив, что Россия в этом параметре отстает не только от лидеров, но и от менее развитых стран.
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