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Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики

Сегодня, 13:05
Одним из ключевых факторов, сдерживающих рост российской экономики на сегодняшний день, является нехватка инфраструктуры. Происходит это, причем, не только в РФ, но и во многих других странах. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на заседании коллегии ведомства.

Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики

 

«Важная эта тема не только для России, но и для всех ключевых международных форумов. Эта тема обсуждается везде, потому что имеется серьезный вопрос, связанный с нехваткой инфраструктуры, а также недостаточного ее качества во многих уголках земли»,  - утверждает Орешкин.

Он также добавил, что в России инфраструктура становится крайне серьезным фактором сдерживания. «В России для экономического развития слабо развитая инфраструктура становится именно сдерживающим фактором. Здесь можно говорить о самых разных показателях. Как минимум, качество автомобильных дорог. Если по федеральным дорогам ситуация за последние годы существенно улучшилась, то в регионах ситуация на крайне низком уровне», - заявил Орешкин.

Министр привел в пример развитие высокоскоростных железных дорог, отметив, что Россия в этом параметре отстает не только от лидеров, но и от менее развитых стран.
Николай Офицеров
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