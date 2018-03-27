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| | ЕС выделят новый миллиардный транш Греции

ЕС выделят новый миллиардный транш Греции

Сегодня, 19:19
ЕС выделит Греции 6,7 миллиардов евро материальной помощи. Об этом рассказали в Европейском механизме стабильности.

ЕС выделят новый миллиардный транш Греции

 

Афины в очередной раз получат транш от Евросоюза. На этот раз стране выделяется 6,7 миллиардов евро, из которых 3,3 миллиарда направлены на погашение просроченных долгов, 1,9 миллиардов для восполнения буфера наличности и полтора миллиарда на покрытие денежных потребностей государства.

Завтра Греция станет обладателем пяти миллиардов евро, остальные материальные средства Афины получат в мае-июне нынешнего года. До августа текущего года государство должно заполучить 86 миллиардов евро, к настоящему моменту власти Эллады получили почти 46 миллиардов долларов. В Евросоюзе заявили, отчего нет надобности отдавать Греции всю сумму материальной помощи. В ней проводят се реформы для улучшения экономики.
Никита Готский
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