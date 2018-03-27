Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | Стало известно, когда «Газпром» и «Нафтогаз» снова встретятся для переговоров

Стало известно, когда «Газпром» и «Нафтогаз» снова встретятся для переговоров

Сегодня, 19:05
«Газпром» и «Нафтогаз» в очередной раз встретятся в апреле. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителей украинской компании.

Стало известно, когда «Газпром» и «Нафтогаз» снова встретятся для переговоров

 

Как стало известно, обе структуры решили провести новый этап переговоров во втором месяце весны. Предполагается, что во время этого диалога «Газпром» прокомментирует инициативу по пересмотру тарифа на газовый транзит и применение украинской транспортной системой для транзита в страны Евросоюза по завершению срока действия соглашения в следующем году. Известно также, что украинская фирма приняла решение отказаться от предложения российской стороны внести изменения в контракт на поставку газа или его расторжение.

Аналитики рассказали о дальнейшем взаимодействии двух организаций. Они считают, что расторжение договоров может затянуться надолго, конкретно до 2019 года. При этом, даже они разорвут контракты, им все-равно придется и далее вместе работать, так как транзит газа в ЕС продолжится.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" пересмотреть контракт на транзит газа через Украину

Андрей Ковалев, глава правления украинского госхолдинга, сообщил о том, что украинский «Нафтогаз» направил письмо Российскому ОАО «Газпром» с предложением

За сентябрьский транзит «Газпром» заплатил «Нафтогазу»
За сентябрьский транзит «Газпром» заплатил «Нафтогазу»

Как заявил официальный представитель концерна «Газпром» Сергей Куприянов, нефтекомпания заплатила украинскому «Нефтегазу» по счету за сентябрьский транзит.

«Нафтогаз»: «Газпром» обязан выплатить Украине $6,2 млрд за снижение объёмов транзита газа
«Нафтогаз»: «Газпром» обязан выплатить Украине $6,2 млрд за снижение объёмов транзита газа

«Газпром» обязан выплатить Украине $6,2 млрд за снижение объёмов транзита газа. Официальные лица украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз» просят

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости