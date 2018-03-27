Стало известно, когда «Газпром» и «Нафтогаз» снова встретятся для переговоров

«Газпром» и «Нафтогаз» в очередной раз встретятся в апреле. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителей украинской компании.

Никита Готский

Как стало известно, обе структуры решили провести новый этап переговоров во втором месяце весны. Предполагается, что во время этого диалога «Газпром» прокомментирует инициативу по пересмотру тарифа на газовый транзит и применение украинской транспортной системой для транзита в страны Евросоюза по завершению срока действия соглашения в следующем году. Известно также, что украинская фирма приняла решение отказаться от предложения российской стороны внести изменения в контракт на поставку газа или его расторжение.Аналитики рассказали о дальнейшем взаимодействии двух организаций. Они считают, что расторжение договоров может затянуться надолго, конкретно до 2019 года. При этом, даже они разорвут контракты, им все-равно придется и далее вместе работать, так как транзит газа в ЕС продолжится.