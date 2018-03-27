Южнокорейская криптобиржа разрешит платежи криптовалютой

Ведущая южнокорейская куриптобиржа Bithumb вместе с мобильным платежным сервисом Korea Pay заявили о сотрудничестве. Работая сообща, они смогут обеспечить доступность криптовалют для оплаты покупок в тысячах торговых точек.

Дарья Светозарова

Эксперты уверяют, что оплату криптовалютой будут принимать не менее двухсот брендов. В ближайшее время такой способ расчета станет доступным в 6000 торговых точках, а к концу года их количество возрастет до 8000. Представители криптобиржи Bithumb в официальном заявлении сообщили, что такая инновация поможет широкой общественности ближе познакомиться с интернет-деньгами и ускорить принятие таких систем оплаты.Отмечается, что Bithumb и Korea Pay намерены усердно работать над созданием среды с максимально широким использованием виртуальных платежных средств. По последним подсчетам, более чем два миллиона граждан Южной Кореи владеют криптовалютными сбережениями.Bithumb ранее анонсировала партнерство с компанией BitPay, связывающей Корею и Запад посредством взаимных платежей. В начале года Bithumb сообщала о начале сотрудничества с южнокорейской платформой электронной коммерции WeMakePrice. На сегодняшний день на этой платформе активны операции с 12 криптовалютами.