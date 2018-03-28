Компания Alfa-Forex расторгла договоры с клиентами из России

В начале этого месяца компания Alfa-Forex огласила свое решение о прерывании договоров с клиентами из России. Для многих это известие стало шокирующим, ведь им теперь придется закрыть свои ордера.

Пелагея Лебединская

После известия прерывания компанией Alfa-Forex договоров с российскими клиентами, другая банковская компания NPBFX предложила таким клиентам свои услуги. Клиенты с которыми был расторгнут договор и оказались в затруднительном положении, теперь могут благодаря NPBFX перенести свои балансы и открытия ордеров без закрытия на новый торговый счет. Для проведения этой банковской операции необходимо всего лишь предоставить компании NPBFX стейтмент с ордерами из Alfa-Forex.Отметим, что компания Alfa-Forex была основана в 2003 году, она принадлежит Alfa Capital Holdings, которая является частью Alfa Group.