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| | Центробанк увеличил срок снижения доли «Возрождения» Ананьеву

Центробанк увеличил срок снижения доли «Возрождения» Ананьеву

Сегодня, 14:35
Кипрским офшорам предпринимателя Дмитрия Ананьева предоставили время для сокращения собственной доли в активе. Об этом указал Центробанк России.

Центробанк увеличил срок снижения доли «Возрождения» Ананьеву

 

Владеющим больше половины всего объема акций банка «Возрождение» шести офшорам на Кипре указали до июня снизить долю в активе. Данные офшоры являются частью структуры, связанной с экс-владельцем «Промсвязьбанка» Дмитрием Ананьевым. В начале марта «Возрождение» получило письмо от ЦБ по поводу сокращения доли группы фирм, владеющих долей чуть более 50% ценных бумаг банка, до не превышающей десятипроцентный рубеж в уставном капитале. Снизить объем офшорам разрешили до 4 июня.

Нескольким кипрским офшорам принадлежит доля, которая ранее являлась собственностью банка «Промсвязь» Дмитрия и Алексея Ананьевых. После введения санации в отношении финансового учреждения, бизнесмены решили разделить дело, вскоре регулятор постановил сократить долю до пакета, не превышающего 15% рубеж.
Никита Готский
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