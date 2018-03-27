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| | «Транснефть» в третий раз выставляет на продажу долю в КХЛ

«Транснефть» в третий раз выставляет на продажу долю в КХЛ

Сегодня, 14:23
Стало известно, что «Транснефть» в третий раз предприняла попытку продать долю в КХЛ. Заявки от претендентов будут принимать до 26 апреля.

«Транснефть» в третий раз выставляет на продажу долю в КХЛ

 

Обнародована информация о том, что «Транснефть» осуществила очередную попытку найти покупателя на свою часть в КХЛ, которая составляет почти 12%. Начальная цена на объявленном аукционе – 295,7 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 26 апреля, но рассмотрят их и решат вопрос о допуске 8 мая. Об итогах станет известно не ранее 18 мая текущего года.

Подобный аукцион был объявлен компанией в декабре 2017 года. По словам официального представителя «Транснефти», продажа осуществляется из-за того что актив в КХЛ является непрофильным. Также тогда был приглашен независимый оценщик, который определил рыночную стоимость части «Транснефти» в КХЛ.

Попытка продать свои активы в 2013 году не состоялись. Тогда стоимость доли «Транснефти» в уставном активе соответствовала цене в 100 млн рублей.
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