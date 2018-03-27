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| | Верховный суд защитил крупного вкладчика разорившегося «Унифина»

Верховный суд защитил крупного вкладчика разорившегося «Унифина»

Сегодня, 13:32
Решения нижестоящих судов были отменены Верховным судом России. Таким образом дело вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банковской структуры, было возвращено на новое рассмотрение. Информацию об этом распространили отечественные СМИ.

Верховный суд защитил крупного вкладчика разорившегося «Унифина»

 

Рашит Сайфутдинов успел снять деньги со счета за четыре дня до того, как у банка отозвали лицензию, однако Агентство по страхованию вкладов выдачу денег оспорило.

Еще в феврале 2016 года мужчина получил в кассе банка «Унифин» более 40 тысяч долларов, 26 тысяч евро и более 2 миллионов рублей. Уже 15 февраля того же года Центробанк у кредитной организации аннулировал лицензию.

АСВ сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами, так как на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов. Позиция АСВ судами была поддержана.

АСВ, как известно, начало подавать ряд исков к клиентам различных кредитных учреждений, которые забрали свои вклады незадолго до того, как в отношении банка была начата процедура банкротства. В ходе банкротства, к примеру, Военно-промышленного банка со стороны агентства подано более 150 исковых заявлений, в которых оспариваются факты проведения сделок.
Николай Офицеров
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