Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке

Представитель «Черноморнефтегаза» Борис Зимин, а также четыре топ-менеджера подали заявление об увольнении по собственному желанию, о чем сообщает министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Николай Офицеров

23 марта вместе с руководством предприятия в отставку также решили подать три его зама Вячеслав Сотников, Дмитрий Барт и Александр Карнач. По словам министра, это было их «собственным решением».Также исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» был назначен еще один заместитель в лице Александра Кузнецова.Помимо этого, Белик пояснил, что на данный момент в Крыму проводится проверка по причине несоблюдения сроков по сдаче газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь, к которому должны быть пристроены отводы к двум строящимся теплоэлектростанциям.Работы проводились подрядчиком предприятия «Самара Спецмонтаж». В министерстве обещают поделиться результатами проверки несколько позднее. Во главе «Черноморнефтегаз» Борис Зимин стоял с июля прошлого года, ранее он был вице-премьером правительства Крыма.