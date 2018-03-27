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| | Центробанк: Спрос на валюту в России упал

Центробанк: Спрос на валюту в России упал

Сегодня, 06:40
Спрос российских граждан на зарубежную валюту в первом месяце нынешнего года упал на 13%, до 1,9 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ России.

Центробанк: Спрос на валюту в России упал

 

На старте этого года в сравнении с прежним месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился на 13% и ныне составляет 1,9 миллиардов долларов. Спрос на американский доллар увеличился на 8%, на евро сократился в два раза. В январе 2018 года жители Росси продали кредитным учреждениям 1,1 миллиарда долларов наличных, это на 28% менее, нежели было в прежнем месяце. Реализация «зеленых» снизилась на 32%, евро на 22%.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о лучшей валюте, в которой граждане РФ могут хранить сбережения. Он предлагает сберегать ресурсы в рублях, Чиновник отметил, то сейчас курс нацвалюты стабильный, а оснований для перемены курсовых соотношений ныне не наблюдается.
Никита Готский
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