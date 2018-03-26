В Ростовской области на 10,7% выросла средняя заработная плата

По итоговым подсчетам государственной статистики, январская заработная плата трудящихся Ростовской области в 2018 году выросла на 10,7% по сравнению январем 2017 года.

По данным Ростовстата, среднемесячная заработная плата рабочих крупных, средних и малых предприятий составляет 27,59 тыс рублей. Среднесписочная численность работающих граждан по Ростовскому региону составляет 1,08 млн человек. Согласно сведениям госстатистики, средний показатель зарплаты в стране – 39 тыс рублей, по донскому региону – 28 тыс рублей. Больше всех получают уроженцы Чукотского автономного округа, их средняя зарплата составляет 92 тыс рублей. Меньше всего зарабатывают в Дагестане – около 20 тыс рублей.Известно, что с 1 января минимальная зарплата составляет 85% от прожиточного минимума, это почти 10 тыс рублей. Минимальный размер оплаты поднимут до 11,16 тыс рублей с 1 мая.