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| | В Ростовской области на 10,7% выросла средняя заработная плата

В Ростовской области на 10,7% выросла средняя заработная плата

Сегодня, 15:00
По итоговым подсчетам государственной статистики, январская заработная плата трудящихся Ростовской области в 2018 году выросла на 10,7% по сравнению январем 2017 года.

В Ростовской области на 10,7% выросла средняя заработная плата

 

По данным Ростовстата, среднемесячная заработная плата рабочих крупных, средних и малых предприятий составляет 27,59 тыс рублей. Среднесписочная численность работающих граждан по Ростовскому региону составляет 1,08 млн человек. Согласно сведениям госстатистики, средний показатель зарплаты в стране – 39 тыс рублей, по донскому региону – 28 тыс рублей. Больше всех получают уроженцы Чукотского автономного округа, их средняя зарплата составляет 92 тыс рублей. Меньше всего зарабатывают в Дагестане – около 20 тыс рублей.

Известно, что с 1 января минимальная зарплата составляет 85% от прожиточного минимума, это почти 10 тыс рублей. Минимальный размер оплаты поднимут до 11,16 тыс рублей с 1 мая.
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