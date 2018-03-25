Бизнесмены смогли зарабатывать на религизионой пище

Бизнесмены смогли хорошо зарабатывать на религиозных продуктах в Пост. В целом, потребление постного ежегодно увеличивается на 10%.

Никита Готский

По данным ВЦИОМ, 10% российских граждан придерживаются поста, полным соблюдением могут похвалиться 4% людей. Предприниматели постепенно повышают стоимость постной провизии. В первые шесть месяцев минувшего года реализация постного майонеза в РФ возросла на 17%, это можно назвать заслугой Великого поста.Когда проходит пост, увеличивается продажа кондитерских продуктов, круп, морепродуктов и рыбы. Спрос устойчивый касательно халяльной продукции, производители без колебаний делают на нее большие ставки. Точную численность предполагаемых клиентов, приобретающих халяльную продукцию нельзя назвать: мусульман в России проживает до 20 миллионов лиц. Власти Татарстана говорят, что каждый год объем производства халяльной продукции становится больше на 40%.