Минсельхоз: Россия в 2018 году получит 100 миллионов тонн пшеницы

Россия может получить до сотни миллионов тон зерна в этом году. О таких показателях говорит первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

Никита Готский

Ведомство считает состояние озимого поля нормальным, в целом в регионах готовы к яровому сезону. Посетив Абхазию, помощник Александра Ткачев заявил, что уровень урожая в нынешнем году прогнозируется на уровне не меньше 100 миллионов тонн. По его словам, Министерство сельского хозяйства РФ постоянно имеет связь с коллегам из регионов. Объем озимого поля в пределах миллиона гектаров из 70, аграрии по-прежнему ведут исследования. Общая степень гибели после зимовки, согласно предварительной информации, среднестатистический. Отечественные регионы по состоянию озимого поля в полной мере обеспечены семенным материалом.В минувшем году сбор зерна в РФ увеличился на 11,2% с сравнении с данными 2016 года, показав отметку в 134 миллиона тонн. России удалось побить советский рекорд, когда в 1978 году аграрии собрали 127 миллионов тонн зерна.