"ВостокУголь" хочет помириться с Роспотребнадзором с помощью миллионов

«ВостокУголь» предлагает Росприроднадзору мирный договор, уменьшив штраф до 429 миллионов рублей с 954 миллионов. Компания подтверждает, что в настоящее время в организацией проводятся переговоры о мировой. В самом ведомстве эту ситуацию пока не прокомментировали.
В 2014 году одна из подконтрольных фирм «Востоугля» получила документ на добычу продукции на Таймыре, но спустя два года прокуратура Красноярского края проинспектировала участок на Малой Лемберовой, где обвинила компанию с выработке угля без прокатных бумаг. Росприронадзор установил штраф, позже снизив его. Теперь обе стороны судятся в связи с инцидентом.
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