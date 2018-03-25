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| | "ВостокУголь" хочет помириться с Роспотребнадзором с помощью миллионов

"ВостокУголь" хочет помириться с Роспотребнадзором с помощью миллионов

Сегодня, 21:49
Глава компании «Восток Уголь» Дмитрий Босов предлагает Росприроднадзору мир на несколько стен миллионов рублей. Об этом говорится в письме к шефу ведомства Артема Сидорова.

"ВостокУголь" хочет помириться с Роспотребнадзором с помощью миллионов

 

«ВостокУголь» предлагает Росприроднадзору мирный договор, уменьшив штраф до 429 миллионов рублей с 954 миллионов. Компания подтверждает, что в настоящее время в организацией проводятся переговоры о мировой. В самом ведомстве эту ситуацию пока не прокомментировали.

В 2014 году одна из подконтрольных фирм «Востоугля» получила документ на добычу продукции на Таймыре, но спустя два года прокуратура Красноярского края проинспектировала участок на Малой Лемберовой, где обвинила компанию с выработке угля без прокатных бумаг. Росприронадзор установил штраф, позже снизив его. Теперь обе стороны судятся в связи с инцидентом.
Никита Готский
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