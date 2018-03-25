"ВостокУголь" хочет помириться с Роспотребнадзором с помощью миллионов

Глава компании «Восток Уголь» Дмитрий Босов предлагает Росприроднадзору мир на несколько стен миллионов рублей. Об этом говорится в письме к шефу ведомства Артема Сидорова.

Никита Готский

«ВостокУголь» предлагает Росприроднадзору мирный договор, уменьшив штраф до 429 миллионов рублей с 954 миллионов. Компания подтверждает, что в настоящее время в организацией проводятся переговоры о мировой. В самом ведомстве эту ситуацию пока не прокомментировали.В 2014 году одна из подконтрольных фирм «Востоугля» получила документ на добычу продукции на Таймыре, но спустя два года прокуратура Красноярского края проинспектировала участок на Малой Лемберовой, где обвинила компанию с выработке угля без прокатных бумаг. Росприронадзор установил штраф, позже снизив его. Теперь обе стороны судятся в связи с инцидентом.