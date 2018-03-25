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| | Ярославль получит от области кредит для погашения дефицита

Ярославль получит от области кредит для погашения дефицита

Сегодня, 21:39
Ярославль проспонсируется областью, он получит 20 миллионов рублей. Эти ресурсы нужны для погашения дефицита казны.

Ярославль получит от области кредит для погашения дефицита

 

Правительство Ярославской области подписало указ, по которому регион предоставит главному городу кредит, необходимый для частичного погашения бюджета. Также сообщается, что Ярославлю будет выделено 20 миллионов рублей, который населенный пункт возвратит через один год.

Власти установили новый бюджет 400 миллионов рублей? где больше расходов, нежели выручки: 17,3 миллиардов против 16,9 миллиардов соответственно. Вскоре депутаты обговорят правки в бюджет для увеличения дохода до 18,1 миллиардов рублей. Долг Ярославля на начало нынешнего года составил 6,4 миллиарда рублей, госдолг региона возрос на 3,3 миллиарда.
Никита Готский
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