За неделю из латвийских банков были извлечены 365 миллионов евро

Всего за неделю вкладчики опустошили латвийские банки на 365 миллионов евро, и уровень вкладов достиг рекордно низкой отметки за последние пять лет. Согласно данным комиссии по рынку финансов и капитала, сейчас в финансово-кредитных организациях всего 18,37 миллиарда евро.

Дарья Светозарова

Представители FKTK ранее предупредили, что запрет на работу с нерезидентами обернется для латвийских банков денежным обескровливанием. Эксперты уведомили, что учреждения лишаться сумм, исчисляемых миллиардами в единой европейской валюте.Всего с 13 февраля, когда Белый дом инициировал принятие мер в отношении ABLV Bank за несоблюдение международных санкций, сумма вкладов в Латвии уменьшилась на 10,5% или 2,15 миллиарда евро. По этой причине FKTK планирует повлиять на банки Латвии с целью понижения доли вкладов нерезидентов в 35% до 5%. Отмечается также, что финансовая организация, ставшая объектом претензий США заявила о самоликвидации.