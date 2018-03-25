Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | За неделю из латвийских банков были извлечены 365 миллионов евро

За неделю из латвийских банков были извлечены 365 миллионов евро

Сегодня, 20:52
Всего за неделю вкладчики опустошили латвийские банки на 365 миллионов евро, и уровень вкладов достиг рекордно низкой отметки за последние пять лет. Согласно данным комиссии по рынку финансов и капитала, сейчас в финансово-кредитных организациях всего 18,37 миллиарда евро.

За неделю из латвийских банков были извлечены 365 миллионов евро

 

Представители FKTK ранее предупредили, что запрет на работу с нерезидентами обернется для латвийских банков денежным обескровливанием. Эксперты уведомили, что учреждения лишаться сумм, исчисляемых миллиардами в единой европейской валюте.

Всего с 13 февраля, когда Белый дом инициировал принятие мер в отношении ABLV Bank за несоблюдение международных санкций, сумма вкладов в Латвии уменьшилась на 10,5% или 2,15 миллиарда евро. По этой причине FKTK планирует повлиять на банки Латвии с целью понижения доли вкладов нерезидентов в 35% до 5%. Отмечается также, что финансовая организация, ставшая объектом претензий США заявила о самоликвидации.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Латвии объем наличных евро в обращении превысил латы
В Латвии объем наличных евро в обращении превысил латы

Согласно расчетам Банка Латвии, на сегодняшний день в стране объем наличных евро в обращении превысил объем латов. Это свидетельствует о том, что Латвия

Госдолг Латвии составляет 9,7 млрд евро
Госдолг Латвии составляет 9,7 млрд евро

Госдолг Латвия приблизился к историческому максимуму и составил 9,7 млрд евро. Это стало известно из сообщения издания Lsm.lv.

Максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков России снизилась до 8,05%
Максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков России снизилась до 8,05%

Размер максимальной процентной ставки относительно вкладов, осуществляемых россиянами в рублевой валюте в десятке крупнейших кредитных организация России

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости