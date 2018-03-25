В Facebook упала капитализация на 58 миллиардов долларов за неделю

Компания Facebook потерпела скандал с компанией Cambridge Analitica, в результате чего прирост капитализации потерпел потерь на сумму 58 миллиардов долларов всего за недельный период.

Дарья Дмитриева

Преобразование средств в добавочный капитал компании Facebook упал на 58 миллиардов долларов и это ещё не предел. Специалисты прогнозируют потерю средств ещё в 152 миллиарда. Рекламодатели тоже отказываются от сотрудничества с компанией, которая «сливала» персональные данные пользователей вопреки закону о неразглашении.Акции компании Facebook на фондовом рынке США упали в цене. Теперь они стоят не 177 миллиардов долларов, а всего 159. При чём, такой спад произошёл всего за пять дней. Разработчики и собственники корпорации озабочены тем, что же будет происходить дальше.