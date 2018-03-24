Российские банкоматы не принимают новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Денежные знаки нового образца номиналом 200 и 2000 российских рублей не желают принимать примерно 15% банкоматов России. «Новинки» не готовы принимать и терминалы, расположенные в метро и на пригородных ж/д вокзалах. Информация стала известна по данным пресс-службы ЦБ.

Татьяна Преображенская

«Свежие» купюры появились еще осенью прошлого года. Но к приему 200 и 2000 рублей готовы не все банкоматы. Сообщается, что в настоящее время только 85% технического оборудования имеет возможность принимать новый образец российских денег. Другие банкоматы еще не адаптированы к приему новых купюр.Адаптация банкоматов закончится предположительно, до конца апреля. Представители Альфа-банка и ЮниКредит Банка утверждают, что адаптируют свои банкоматы до конца марта. Что касается ВТБ – там предполагают, что смогут переоборудовать банкоматы в первом полугодии текущего года.Российские банки не смогли, полноценно подготовится к выдаче новых денежных знаков, поскольку Центробанк в октябре отправлял банковским предприятиям лишь образцы, на которых и были протестированы банкоматы и терминалы.