Банк России: Рост зарплат россиян не приведет к инфляции

Значительный рост заработных плат россиян прокомментировала глава Национального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, увеличение вознаграждений за труд не является поводом для беспокойства.

Домбровский Сергей

Национальный регулятор держит ситуацию на контроле. На данный момент нет причин ожидать инфляции из-за роста заработных плат россиян. Увеличение денежных вознаграждений зафиксированы в государственном и частном секторах. Отмечена неоднородная структура повышения зарплат в разных отраслях народного хозяйства. В таких условиях делать точные прогнозы не представляется возможным.По словам Набиуллиной, требуются дополнительные исследования. ЦБ более тщательно проанализирует вероятные риски и на основе полученных данных сделает выводы о необходимости проведения тех или иных мероприятий в финансовом секторе. Согласно статистике, в январе уровень зарплат по сравнению с показателями прошлого года увеличился на 13,7%. Реальные доходны населения России возросли на 4,4%.