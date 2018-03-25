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| | Банк России: Рост зарплат россиян не приведет к инфляции

Банк России: Рост зарплат россиян не приведет к инфляции

Сегодня, 05:40
Значительный рост заработных плат россиян прокомментировала глава Национального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, увеличение вознаграждений за труд не является поводом для беспокойства.

Банк России: Рост зарплат россиян не приведет к инфляции

 

Национальный регулятор держит ситуацию на контроле. На данный момент нет причин ожидать инфляции из-за роста заработных плат россиян. Увеличение денежных вознаграждений зафиксированы в государственном и частном секторах. Отмечена неоднородная структура повышения зарплат в разных отраслях народного хозяйства. В таких условиях делать точные прогнозы не представляется возможным.

По словам Набиуллиной, требуются дополнительные исследования. ЦБ более тщательно проанализирует вероятные риски и на основе полученных данных сделает выводы о необходимости проведения тех или иных мероприятий в финансовом секторе. Согласно статистике, в январе уровень зарплат по сравнению с показателями прошлого года увеличился на 13,7%. Реальные доходны населения России возросли на 4,4%.
Домбровский Сергей
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