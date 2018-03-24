Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Украина намерена экспортировать газ

Украина намерена экспортировать газ

Сегодня, 14:49
В ближайшем будущем украинское правительство намерено прекратить импорт газа в страну, сделав Украину экспортёром газа уже к 2020 году. Данные намерения подтвердил премьер-министр государства.

Украина намерена экспортировать газ

 

Владимир Гройсман, являющийся украинским премьер-министром, заявил о том, что после начала экспорта газа из Украины государство сможет снизить стоимость данного вида сырья, а также заняться самостоятельным формированием цен на этот энергоресурс. По словам Гройсмана, в ближайшие годы Украина намерена реализовать программу относительно увеличения добычи газа в стране, чтобы уже к 2020 году появилась возможность его экспорта другим государствам. Премьер-министр отметил, что в данный момент украинские власти не способны повлиять на регулировку ценников на коммерческий газ в Украине.

Напомним, в 2017 году потребление газа в Украине составило 18 миллиардов кубометров, а Владимир Гройсман, заметил, что к 2022 году данный показатель должен снизиться до 13 миллиардов кубометров.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Гройсман назвал подорожание сжиженного газа на Украине «диверсией»
Гройсман назвал подорожание сжиженного газа на Украине «диверсией»

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал подорожание сжиженного газа в стране «диверсией». Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Яценюк: Украине необходимо закупить у России 5 млрд кубометров газа
Яценюк: Украине необходимо закупить у России 5 млрд кубометров газа

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что нужно закупить у РФ 5 млрд кубометров газа, ведь прожить зиму без этого Украина не сможет.

В 2014 году Украина планирует купить у России до 30 миллиардов кубометров газа
В 2014 году Украина планирует купить у России до 30 миллиардов кубометров газа

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что в течение 2014 года Украины планирует купить у России 27 – 30 миллиардов кубометров газа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости