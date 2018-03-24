Украина намерена экспортировать газ

В ближайшем будущем украинское правительство намерено прекратить импорт газа в страну, сделав Украину экспортёром газа уже к 2020 году. Данные намерения подтвердил премьер-министр государства.

Александр Вест

Владимир Гройсман, являющийся украинским премьер-министром, заявил о том, что после начала экспорта газа из Украины государство сможет снизить стоимость данного вида сырья, а также заняться самостоятельным формированием цен на этот энергоресурс. По словам Гройсмана, в ближайшие годы Украина намерена реализовать программу относительно увеличения добычи газа в стране, чтобы уже к 2020 году появилась возможность его экспорта другим государствам. Премьер-министр отметил, что в данный момент украинские власти не способны повлиять на регулировку ценников на коммерческий газ в Украине.Напомним, в 2017 году потребление газа в Украине составило 18 миллиардов кубометров, а Владимир Гройсман, заметил, что к 2022 году данный показатель должен снизиться до 13 миллиардов кубометров.