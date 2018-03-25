В Петербурге появятся 25 новых газовых заправок

Головной офис «Газпрома» вскоре переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Корпорация под управлением Александра Миллера в связи с этим уже несколько лет принимает активное участие в нескольких муниципальных программах Северной столицы. Вчера была достигнута договоренность о строительстве 25 новых газонаполнительных станций для заправки городского автотранспорта.

Сергей Денисов

В Петербурге уже работают 4 подобных заправки на Охте и в Пушкине. В Смольном считают, что этого недостаточно для перевода всех коммунальных автотранспортных предприятий на газ. Новое топливо позволит в разы улучшить экологическую ситуацию в городе и уменьшить расходную часть бюджета.«Газпром» принимает также активное участие в строительстве городских спортивных объектов, реставрации исторических зданий и строительстве делового квартала в Охте, где скоро обоснуется компания.