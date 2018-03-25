В Петербурге появятся 25 новых газовых заправок

В Петербурге уже работают 4 подобных заправки на Охте и в Пушкине. В Смольном считают, что этого недостаточно для перевода всех коммунальных автотранспортных предприятий на газ. Новое топливо позволит в разы улучшить экологическую ситуацию в городе и уменьшить расходную часть бюджета.
«Газпром» принимает также активное участие в строительстве городских спортивных объектов, реставрации исторических зданий и строительстве делового квартала в Охте, где скоро обоснуется компания.
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