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| | В Петербурге появятся 25 новых газовых заправок

В Петербурге появятся 25 новых газовых заправок

Сегодня, 05:20
Головной офис «Газпрома» вскоре переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Корпорация под управлением Александра Миллера в связи с этим уже несколько лет принимает активное участие в нескольких муниципальных программах Северной столицы. Вчера была достигнута договоренность о строительстве 25 новых газонаполнительных станций для заправки городского автотранспорта.

В Петербурге появятся 25 новых газовых заправок

 

В Петербурге уже работают 4 подобных заправки на Охте и в Пушкине. В Смольном считают, что этого недостаточно для перевода всех коммунальных автотранспортных предприятий на газ. Новое топливо позволит в разы улучшить экологическую ситуацию в городе и уменьшить расходную часть бюджета.

«Газпром» принимает также активное участие в строительстве городских спортивных объектов, реставрации исторических зданий и строительстве делового квартала в Охте, где скоро обоснуется компания.
Сергей Денисов
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