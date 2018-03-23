В Волгограде найдена наименьшая квартира России в 10 кв. м

Эксперты обнаружили на рынке недвижимости городов-миллионников России самые маленькие «апартаменты» в 10-12 квадратов. Лидирует в рейтинге маленьких квартир малосемейка в Волгограде, стоимостью 740 рублей за 10 кв. м. Исследованием занимались специалисты портала «Мир квартир».

Татьяна Преображенская

Волгоградская малогабаритка имеет «льготу» - холодильник. Квартира расположена в Дзержинском районе на первом этаже многоэтажки. Эта «кроха» включает небольшую кухню, коридор, комнату и санузел.Далее в списке микро-квартир следует малосемейка в Воронеже, площадью в 11 кв. м. Приобрести жилплощадь можно по такой же цене, как волгоградскую. Мини-квартира расположена в центре города.Наиболее дорогая «микроквартира» находится в столице, в районе метро Бауманская. Московская студия имеет 11,1 кв. м. Стоимость малосемейки составляет 2,75 млн рублей.