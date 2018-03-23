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| | Стоимость самого дорого дома в Москве составила более 1 млрд рублей

Стоимость самого дорого дома в Москве составила более 1 млрд рублей

Сегодня, 18:09
Специалисты нашли наиболее дорогой дом в Москве в «Поселке художников» возле станции метро «Сокол». За 609 кв. метров продавец предлагает заплатить 1,015 млрд рублей.

Стоимость самого дорого дома в Москве составила более 1 млрд рублей

 

Стало известно, где именно в Москве находится наиболее дорогой дом. Он расположен в небольшом отдалении от станции метро «Сокол» в известном «Поселке художников». За это строение, площадь которого составляет 609 кв. метров, продавец просит 1,015 млрд рублей. У дома авторский hi-tech-дизайн, а также летняя беседка, в которой предусмотрена столовая зона. Есть домик для охраны.

Второй наиболее дорогой московский дом расположен в Серебрянном бору. Его 1 370 кв. метров стоят 950 млн рублей. Для будущего жильца дома будут доступны услуги спа, фитнеса, закрытой стоянки для яхт и собственной набережной.

Также в перечень наиболее дорогостоящих домов в столице России вошли постройки на Крылатском, где жильцам открывается вид на Москва-реку. Стоимость каждого из домов находится в диапазоне 564-620 млн рублей.
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