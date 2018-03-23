Стоимость самого дорого дома в Москве составила более 1 млрд рублей

Специалисты нашли наиболее дорогой дом в Москве в «Поселке художников» возле станции метро «Сокол». За 609 кв. метров продавец предлагает заплатить 1,015 млрд рублей.

Стало известно, где именно в Москве находится наиболее дорогой дом. Он расположен в небольшом отдалении от станции метро «Сокол» в известном «Поселке художников». За это строение, площадь которого составляет 609 кв. метров, продавец просит 1,015 млрд рублей. У дома авторский hi-tech-дизайн, а также летняя беседка, в которой предусмотрена столовая зона. Есть домик для охраны.Второй наиболее дорогой московский дом расположен в Серебрянном бору. Его 1 370 кв. метров стоят 950 млн рублей. Для будущего жильца дома будут доступны услуги спа, фитнеса, закрытой стоянки для яхт и собственной набережной.Также в перечень наиболее дорогостоящих домов в столице России вошли постройки на Крылатском, где жильцам открывается вид на Москва-реку. Стоимость каждого из домов находится в диапазоне 564-620 млн рублей.