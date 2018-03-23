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| | Топилин: Реальные пенсии россиян выросли на 5%

Топилин: Реальные пенсии россиян выросли на 5%

Сегодня, 16:03
На коллегии Минтруда РФ глава ведомства Максим Топилин рассказал о росте реальных пенсий граждан и анонсировал новое повышение.

Топилин: Реальные пенсии россиян выросли на 5%

 

Состоялось расширенное заседание коллегии Минтруда РФ. Во время встречи Максим Топилин проинформировал, что с конца 2017 года реальные пенсии граждан РФ выросли. Он уточнил, что по сравнению с прошедшим годом, выплаты пенсионерам увеличились почти на пять процентов. Также министр напомнил о росте социальных пенсий – они увеличились почти на четыре процента, что по показателям превзошло рост инфляции. Максим Топилин сообщил, что со следующего месяца социальные пенсии вырастут почти на три процента. Глава Минтруда отметил, что теперь задача министерства - разработать механизм, при котором выплаты всегда будут превышать инфляцию.

Напомним, что соответствующие задачи поставил перед министерством Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Виктория Озерова
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